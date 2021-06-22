“فيسبوك” تنافس “كلوب هاوس” و تطلق أداة للمحادثات الصوتية الحية

أطلقت شبكة “فيسبوك” أداة للمحادثات الصوتية الحية اليوم في أمريكا تأمل أن تتمكن من منافسة تطبيق “كلوب هاوس” الذي ازدادت شعبيته بشكل كبير بفعل الظروف المرتبطة بالجائحة.

وتتيح “لايف أوديو رومز” (غرف الصوت الحية) لمستخدمي “فيسبوك” الأمريكيين الاستماع إلى المحادثات التي يجريها المشاهير أو نجوم الإنترنت والمشاركة فيها أحيانا واطلاق حملات لجمع التبرعات على المنصة.

وأوضحت مديرة “فيسبوك آب” للتطبيقات فيدجي سيمو في بيان أن الوظائف الصوتية الجديدة تمكن المستخدمين “من اكتشاف محادثات عن مواضيع تهمهم مع شخصيات عامة وخبراء وسواهم والاستماع إليها والانضمام إليها بصورة مباشرة”.

وشرحت أن “في إمكان الشخصيات العامة دعوة أصدقاء أو متابعين أو شخصيات عامة أخرى أو أي مستمع في غرفة المحادثات لكي يكون متحدثا. ويمكن للمنظم دعوة متحدثين سلفا أو أثناء المحادثة ويمكن أن يشارك 50 متحدثا في وقت واحد أما عدد المستمعين فلا حد له”.