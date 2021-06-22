“أوبك+” تدرس زيادة محتملة لإنتاج النفط في أغسطس

كشفت تقارير صحفية أن “أوبك+” تناقش تطبيق زيادة إضافية لإنتاج النفط بدءًا من أغسطس، لكنها لم تتخذ قرارًا حتى الآن حول مقدار تلك الزيادة.

وقال أحد المصادر لوكالة “رويترز” الثلاثاء إن هناك احتمالاً كبيراً بزيادة الإنتاج تدريجيًا بدءًا من أغسطس، تزامنًا مع تعافي سعر الخام.

ووافقت “أوبك+” في مطلع الشهر الجاري على الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية يوليو المقبل، والتي تستهدف زيادة المعروض 2.1 مليون برميل يوميًا في الفترة بين مايو حتى يوليو.

وتجاوز سعر خام “برنت” حاجز 75 دولارًا للمرة الأولى منذ أكثر من عامين خلال تعاملات الثلاثاء.