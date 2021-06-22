أمير الباحة: مستمرون في التعاون مع جميع الجهات لحماية الحياة الفطرية

قريبا.. سيشارك المجتمع في إطلاق دفعة جديدة بمشاركة مجتمعية توعوية

قال الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، إن التعاون قائم ومستمر مع جميع الجهات الشريكة في إعادة توطين وحماية الحياة الفطرية والحيوانات المهددة بالانقراض. مؤكدا السعي الدائم لأن تكون منطقة الباحة محط أنظار جميع الجهات لتنفيذ مبادراتها البيئية والزراعية والسياحية لما تتمتع به من مقومات وهبها الله عز وجل لها.

وأضاف أمير الباحة: نسعد خلال الفترة القادمة بمشاركة جميع شرائح المجتمع في إطلاق دفعة جديدة من الحيوانات المهددة بالانقراض، لإيماننا بمستقبل المنطقة البيئي الذي يتناسب مع بقائها مع حرصنا على توفير جميع المتطلبات المناسبة لتعايشها.

وأوضح أن ذلك يأتي كخطوة جديدة تهدف إلى خلق توازن بيئي، يتوافق مع طبيعة منطقة الباحة ورقيّ أهالي المنطقة وزوارها، في الحفاظ على الثروة الحيوانية والتزامهم التام بالانظمة والتعليمات التي تكفل لها بيئة آمنة.

وأكد أمير الباحة، في ختام كلامه، أن ذلك يأتي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الشاملة والطموحة لكل أوجه الحياة، مع تطبيق التعليمات الصارمة والعقوبات الواردة باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية على جميع المخالفين.