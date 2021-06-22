اليونسكو: السعوديون صنعوا قصة نجاح مميزة في التعليم عن بعد.. وسنوثق تجربة #مدرستي للعالم

بحث وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع مساعد مدير منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة لشؤون التعليم ستيفانيا جيانيني، مجالات التعاون وتبادل الخبرات في التعليم، وتجربة المملكة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وذلك خلال حضور معاليه اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين في كاتانيا بإيطاليا.

ونوهت ستيفانيا جيانيني خلال اللقاء بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، وإتاحة التعليم للجميع بمعايير جودة عالية، مشيرةً إلى أن السعوديين صنعوا قصة نجاح مميزة للعالم بسرعة التحوّل للتعليم عن بُعد، وحجم التفاعل في منصة “مدرستي”، ومستوى الخدمات المقدمة فيها، مؤكدةً أن ريادة المملكة في التعليم عن بُعد مكّنتها لتكون منصة مدرستي من بين أفضل أربعة نماذج عالمية يتم توثيق تجربتها من قبل اليونسكو.

حضر اللقاء رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية دالدكتورة ليلك الصفدي، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، والمشرف العام على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتورة عهود الفارس، والمشرف العام على الإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجميعة، ووكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي الدكتور عبدالرحمن العمري.