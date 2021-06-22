رئيس النمسا يستقبل وزير الخارجية.. ويناقشان تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية

استقبل رئيس النمسا ألكسندر فان دير، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، في القصر الرئاسي بالعاصمة النمساوية.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما له ولشعب النمسا المزيد من التقدم والازدهار.

وحمل الرئيس النمساوي، وزير الخارجية، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في كافة المجالات، كما جرى مناقشة تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطرق إلى تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون على ضوء رؤية المملكة 2030 للدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاقً أرحب.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.