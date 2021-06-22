تعطل التكييف في مستشفى بجازان لمدة أسبوعين .. و المرضى يشترون مراوح لتقليل الحرارة

اشتكى مواطنون في جازان من تعطل أجهزة التكييف في مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وذلك على مدار أسبوعين.

وبحسب فيديو نشرته قناة الإخبارية فقد اضطر البعض بسبب تعطل أجهزة التكييف إلى شراء مراوح كهربائية ويدوية.

كما اشتكى العديد من المرضي من ارتفاع درجة الحرارة، معربين عن غضبهم بسبب تعطل الأجهزة في عدد من أقسام التنويم.

وأكد أحد المواطنين للإخبارية ويدعى محمد الحكمي أنه قام بإخراج والدته بسبب تعطل أجهزة التكييف.

وأضاف أن رفعنا شكوى إلى وزارة الصحة ولم نتلقَ أي رد، منوها أن طبيبة أبلغتني بأن أحضر المروحة الكهربائية بنفسي لحل المشكلة.

وأوضح أن الغرف مكتومة والمرضى يعانون من شدة الحرارة من عدم توفر التكييف.

وأعرب المواطن عن أسفه أنه لا يوجد متنفس لمواطني جازان إلا مستشفى الأمير محمد بن ناصر، منوها أنه يوجد هناك مستشفى جازان العام منذ ست سنوات ولم يتم افتتاحه حتى الآن.