المملكة تتقدم 19 مرتبة عالميا في محور تعليم ريادة الأعمال بالجامعات

عززت المملكة، مكانتها في محور تعليم ريادة الأعمال بالجامعات، وذلك بتقدمها 19 مرتبة عالميا بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)، محققةً المرتبة (23) في عام 2021 مقارنةً بالمرتبة (42) في العام 2020.

ووفقاً للدراسة، أنشأت 44 جامعة سعودية مراكز متخصصة في ريادة الأعمال، ومكاتب نقل التقنية وحاضنات ومسرعات، حيث بلغت في الجامعات الحكومية أكثر من 73%، وفي الجامعات الأهلية 43%.

وأشارت الدراسة إلى أن 75% من الجامعات الحكومية تقدم برامج في ريادة الأعمال، و72% منها تقدّم خدمات عامة لدعم المشاريع في الابتكار وريادة الأعمال، و14% منها تقدّم درجات دبلوم أو بكالوريوس أو دكتوراه في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى أن 75% من الجامعات الحكومية استحدثت برامج ريادية، وتقدم 72% منها نوعاً من الدعم (التشغيلي والمالي) لمشاريع الابتكار وريادة الأعمال.

وأكدت الدراسة نجاح وزارة التعليم في تعزيز الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية في الجامعات، الذي يركز على زيادة مهارات إنشاء الشركات الناشئة لدى الطلاب، وكذلك تنفيذ برامج هادفة لتطوير تعليم ريادة الأعمال، التي تشمل تطوير المهارات المتعلقة بالوظائف المستقبلية، وإطلاق المنصات التعليمية الريادية، وبرنامج تمكين أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشروع التحوّل نحو الجامعة الريادية.

وقدمت وزارة التعليم العديد من المبادرات الممكنة للابتكار وريادة الأعمال التي تسهم في تطوير المنظومة داخل الجامعات، وذلك من خلال بناء نموذج التحوّل نحو الجامعة الريادية، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة وإنشاء منصتين لتقديم خدمات الابتكار وريادة الأعمال للطلاب (أسس وحلول) ورسم إستراتيجية وخطة تنفيذية لتعزيز دور مراكز الابتكار وريادة الأعمال الجامعية وتكوين عدة شراكات إستراتيجية مع أصحاب المصلحة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

يذكر أن وزارة التعليم خلال العامين الماضيين أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز دورها الرائد في منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة من خلال عدة مبادرات نوعية، أبرزها دراسة واقع الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات السعودية.