1000 حارس أمن في المشاعر المقدسة لتنظيم الحجاج في المخيمات وتطبيق الاحترازات الوقائية

أفاد هاني علي العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بأن شركات حجاج الداخل تتعاقد مع شركات الحراسات الأمنية للاسنعانة بهم في مخيمات مشعر منى والأبراج ومخيمات مشعر عرفات وكذلك أثناء تواجد ضيوف الرحمن في المبيت بمشعر مزدلفة.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص أكثر من 1000 حارس وحارسة أمن، وذلك للمساهمة في تنظيم عملية دخول حجاج بيت الله الحرام وخروجهم من المخيمات في المشاعر المقدسة، وكذلك تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري، بالإضافة إلى حراسة المخيمات وحفظ وأمن ممتلكات الحجاج والحاجات وغيرها من المهام المختصة بعملهم على مدار الأربع والعشرين ساعة خلال موسم الحج.