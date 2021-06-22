عمالة وافدة تسيطر على سوق الأغنام بوادي الدواسر .. والمواطنون يصرخون ما الحل؟

اشتكى عدد من أهالي محافظة وادي الدواسر من سيطرة العمالة الوافدة على سوق الأغنام بالمحافظة.

وأكد الأهالي أن السوق يشهد حالة من الفوضى، بسبب وجود عمالة تقوم بالبيع والشراء، وتمارس الغش دون متابعة من الجهات المختصة.

والتقت «الوئام » من خلال جولة لها في السوق، عددًا من الباعة السعوديين، الذين أعربوا عن معاناتهم من بعض العمالة، منوهين أن العمالة تتحرك بحرية في أسواق المحافظة وبدون رقابة.

وطالبوا بتكثيف الرقابة والنظافة والتنظيم، مشيرين إلى أن هناك ملاحظة مهمة وهي وجود عمالة غير مصرح لها بمزاولة المهنة، وأنهم يتجولون داخل السوق بحرية تامة بدون تواجد كفلائهم.

وأضافوا لـ « الوئام» أن السوق بحاجة إلى لجان مشكلة لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بصرامة، لفتح المجال أمام المواطن ليجد رزقه في السوق الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل المادي للعديد من الأسر.

وكانت وزارة التجارة قد أكدت أنه، وفقًا للنظام، يعاقب كل من يخالف نظام مكافحة التستر بالسجن مدة تصل الى سنتين سنوات ، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بالعقوبتين معًا، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين.