متحدث الصحة يوضح وضع المملكة من المتحور “دلتا” .. ومتى يمنع أخذ لقاح كورونا

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة دكتور محمد العبدالعالي ، عن وضع المملكة من السلالة الهندية “دلتا” المتحور من فيروس كورونا.

وأوضح من خلال برنامج “يا هلا” أن التحورات التي رصدت حول الفيروس كثيرة جدا، منوها أن الطفرات المقلقة محدودة.

وأضاف أن السؤال الذي يمكن طرحه ” هل يمكن للدول التحكم في رصد هذه التحورات الناجمة عن انتشار الوباء”، منبها أن القيام بتنفيذ النظام الصحي هو الضمانة الأكيدة لسلامة صحة المواطنين والوافدين.

وأوضح أيضا أن المملكة لديها القدرة على إجراء الفحوصات المخبرية، حيث يتم ما يقرب من 100 ألف من الفحوصات يوميا.

كما أشار إلى أن المملكة تملك القدرة على رصد التسلسل الجيني وتحورات الفيروس.

وأكد العبدالعالي أنه لا يوجد بالمملكة تفشيات مقلقة عن انتشار الوباء المتحور.