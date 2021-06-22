شركة الاستثمارات الوطنية: ليس لدى الشركة أي فروع .. وتحذر عملاءها

أوضحت شركة الاستثمارات الوطنية في الكويت عدم وجود أي ممثل لها أو وسيط بالمملكة محذرة من وجود عمليات احتيال باسمها في المملكة.

و أكدت الشركة أنها وكلت شركة محاماة داخل المملكة لمقاضاة من يقوم بتلك العمليات باسمها، مهيبة بالمواطنين و المقيمين بعدم التعامل معهم.

وقالت الشركة في بيان : “وردنا عدد من الشكاوى تفيد بأن عدد من الافراد بالتواطؤ مع أحد المؤسسات الوهمية في ممارسات نصب و احتيال لصفة الشركة و استعمال مستندات مغايرة للواقع و الحقيقة زاعمين نسبتها الى شركتنا شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية بهدف توريط عدد من المواطنين و المقيمين من التعامل معهم واغرائهم بالارباح المالية و الاستثمار مستغلين ما تحظى به شركتنا من سمعة حسنة في مجال الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية

لذا ننوه إلى أن الشركة ليس لديها أي فروع أو وسيط في المملكة السعودية وتعمل فقط من خلال مكاتبها بالكويت

ونحذر من التعامل مع من يدعي انه وسيط او ممثل للشركة في المملكة او الدخول معه في معاملات مالية او غيرها

ونخلي مسؤوليتنا من اي تعاملات مع اي شخص يدعي الوساطة، وعن اي نتائج تترتب على ذلك

وأضافت الشركة في بيانها: “نطلب من عموم الجمهور عدم الاستجابة لمثل هذه المماراست الاحتيالية و الابلاغ عن مثل هذه الممارسات الى الجهات المعنية.

و قامت الشركة بالفعل بتوكيل شركة أكان للمحاماة بالمملكة العربية السعودية

التي تقدمت ببلاغ رسمي للجهات المعنية ضد المحتالين تمهيا لاستجوابهم و التحقيق معهم