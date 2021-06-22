مقتل 13 حوثيا وأسر باقي عناصر المليشيا في كمين محكم بمأرب

نجحت وحدات من قوات الجيش الوطني اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، في نصب كمين محكم استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية، شمال غرب محافظة مأرب.

وألحقت قوات الجيش بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بين عناصر المليشيا.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطالنا استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم في الجهة الشمالية من وادي الجفرة، ونتج عنه مصرع ما لا يقل عن 13 حوثياً وأسر من تبقى منهم واستعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيا الحوثية.

وأضاف أن المليشيا دفعت بمجموعة جديدة من عناصرها في محاولة منها لإنقاذ الموقف إلا أن أبطال الجيش كانوا لهم بالمرصاد، حيث فاجأوهم بكثافة النيران وأجبروهم على الفرار مخلفين وراءهم أسلحتهم وجثث القتلى.

وقد تزامنت المعارك مع قصف مدفعي لقوات الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية والذي ألحق بالمليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح منها تدمير 3 عربات مدرعة وأطقم أخرى بمحيط الجبهة ومصرع جميع من كانوا على متنها.