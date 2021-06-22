هبوط أسعار #النفط بعد تقارير زيادة إنتاج “#أوبك+”

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مع ترقب تطورات المعروض من الخام ووسط استمرار التفاؤل حيال تعافي الطلب.

وأفادت تقارير صحفية أن تحالف “أوبك+” يدرس زيادة محتملة في إنتاج الخام في أغسطس المقبل، لكن لم يتم الاتفاق حول مقدار تلك الزيادة.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم، فيما تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية غدًا.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت لأعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف أمس، بدعم استمرار عمليات التطعيم ضد فيروس “كورونا” والتفاؤل حيال التعافي الاقتصادي.

وشهد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس هبوطاً بنحو 0.1% أو 9 سنتات عند 74.81 دولار للبرميل عند التسوية.

كما انخفض سعر عقد خام نايمكس تسليم يوليو بنسبة 0.8% أو 60 سنتاً ليصل إلى 73.06 دولار للبرميل، في آخر أيام تداول هذا العقد.

وهبط خام نايمكس تسليم شهر أغسطس بنحو 0.4% أو 27 سنتاً ليسجل 72.85 دولار للبرميل.