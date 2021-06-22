قيمة مايكروسوفت تتجاوز تريليوني دولار

انضمت شركة “مايكروسوفت” لقائمة الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليوني دولار، مع الطلب المتزايد على أعمال الحوسبة السحابية والبرمجيات.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة التكنولوجية الأمريكية “ساتيا ناديلا” قد أعاد تشكيل الشركة منذ توليه المنصب في عام 2014 لتصبح أكبر بائع لبرامج الحوسبة السحابية.

وارتفع سهم “مايكروسوفت” بنسبة 19% منذ بداية هذا العام وحتى الآن، لتتجاوز مكاسب أسهم مثل “آبل” و”أمازون” مع توقعات نمو الإيرادات جراء الاستفادة من الطلب المرتبط بأزمة وباء “كورونا”.

واحتاجت “مايكروسوفت” لنحو 33 عاماً منذ الطرح العام الأولي للوصول لقيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار في عام 2019، في حين استغرق الأمر نحو عامين للوصول لحاجز التريليوني دولار.

وكانت القيمة السوقية لشركة “آبل” قد وصلت لمستوى التريليوني دولار لأول مرة في تاريخ الشركات الأمريكية في العام الماضي.

وارتفع سهم “مايكروسوفت” بنسبة 1.02% ليصل إلى 265.31 دولار في الساعة 10:44 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بقيمة سوقية تريليوني دولار.