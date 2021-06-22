بعد موافقة مجلس الوزراء .. وزير المالية يوضح أهداف الترخيص لبنكين رقميين بالمملكة

أوضح وزير المالية، محمد عبد الله الجدعان،اليوم، أهداف الترخيص لبنكين رقميين بالمملكة بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال الجدعان: “قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين، يأتي في إطار تطوير منظومة القطاع المالي والمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

و أكد الجدعان أن القرار يأتي ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي التي تسعى إلى تطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة، وكذلك مبادراته في تعزيز منظومة الابتكار في الخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي