الرياض وجدة الأعلى .. تراجع عمليات نقاط البيع لهذا الأسبوع

تراجعت نسبة الصرف في عمليات نقاط البيع الأسبوعية خلال شهر يونيو من الفترة 13 وحتى 22 يونيو الجاري، وخاصةً في المطاعم والمقاهي.

وجاءت مدينتي الرياض وجدة الأعلى في عدد العمليات من خلال نقاط البيع، بينما مدينتي تبوك وحائل الأقل نسبةً في عدد عمليات البيع، وكانت نسبة التراجع بشكل عام 6.6%.

وشهدت إحصائيات هذا الشهر إنفاق 8.2 مليار ريال، وذلك من خلال 94.7 مليون عملية، بمعدل انخفاض 5.6% في عدد العمليات و 6.6% من حيث القيمة مقارنة بالأسبوع الماضي.

فيما جاء الإنفاق على الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.2 مليار ريال خلال هذه الفترة، تلاها الإنفاق في المطاعم والمقاهي بقيمة 1.167 مليار ريال، ثم الإنفاق على القطاعات الأخرى بقيمة 1.097 مليار ريال.

وكان الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى المتنوعة بقيمة 760 مليون ريال في المرتبة الرابعة، يليه الإنفاق على قطاع الصحة بقيمة 681 مليون ريال، ثم الملابس والأحذية بقيمة 566 مليون ريال، ومحطات الوقود بقيمة 507 ملايين ريال، والنقل بقيمة 505 ملايين ريال.

جاء ذلك في إعلان البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، لتقريره لأرقام الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة خلال الفترة من 13 يونيو إلى 19 من الشهر نفسه، موضحًا تفاصيل العمليات التي تمت بواسطة نقاط البيع.