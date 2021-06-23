إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن في تهم فساد

أفاد تقرير إخباري مساء الثلاثاء بأن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أودع السجن في اتهامات الفساد الموجهة إليه.

ونقل موقع “صحراء ميديا” عن مصادر خاصة لم يسمها أن “قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، أحال مساء الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن، بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة”.

وأضاف أن “قطب التحقيق استمع لولد عبد العزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن”.

وفُرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن.

وترك ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة في مارس الماضي تهماً بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع.

وخضع ولد عبد العزيز لمراقبة قضائية مشددة منذ مارس.