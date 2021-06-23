يوفنتوس يمنح كريستيانو مهلة أخيرة لتحديد مستقبله

كشفت تقارير رياضية أن نادي يوفنتوس منح نجم هجومه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهلة نهائية لتحديد مستقبله مع الفريق، الذي يرتبط معه بعقد حتى 30 يونيو 2022.

وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت المحلية أن وكيل أعمال كريستيانو، جورجي مينديز، سيتوجه إلى ميلانو قريباً لحسم مستقبل النجم المخضرم صاحب الـ36 عاماً.

ويركز رونالدو حالياً مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا، وكان صرح مؤخراً “سنرى، ما سيأتي سيكون الأفضل بالنسبة لي”.

لكن التقارير تؤكد أن نادي “البيانكونيري” منح لـ”سي آر 7″ مهلة حتى أول أسبوع من يوليو لحسم مستقبله.

وإذا قرر “الدون” عدم تجديد عقده سيضطر نادي “السيدة العجوز” لبيعه هذا الصيف من أجل الاستفادة من عائده المادي، حيث يطالب بين 25 و30 مليون يورو لرحيله، كما سيتحرر من دفع راتبه الضخم.

في المقابل يسعى نادي باريس سان جيرمان للاستفادة من رغبة كريستيانو في تغيير الأجواء والحصول على خدماته، وفقاً للمصادر الإيطالية، التي تؤكد أيضاً أن مينديز سافر إلى فرنسا مؤخراً بخصوص هذا الشأن.

وكان كريستيانو، الذي انضم لليوفي في صيف 2018 قادماً من ريال مدريد بعد تسعة مواسم قضاها في صفوفه، قد فشل في التتويج بالكالتشيو مع اليوفي الموسم المنصرم ليذهب اللقب إلى إنتر ميلان، كما ودع “التشامبيونز ليغ” مبكراً من ثمن النهائي على يد بورتو.