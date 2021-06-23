العفو الدولية: رئيس #إيران إنتهك حقوق الإنسانية.. سنلاحقه دولياً

دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى النظر في آلية مستقلة لـ”استجواب فعال” للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، والتحقيق في جرائمه واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه.

وقالت كالامار، في مقابلة مع قناة “إيران إنترناشيونال”، أمس الثلاثاء، الأهم من ذلك أن نطلب من المجتمع الدولي عندما يتعامل مع إبراهيم رئيسي، أن يدرك أنه يواجه شخصًا متورطًا في جرائم ضد الإنسانية، وسنبقى نذكّر المجتمع الدولي دائمًا بهذه الحقيقة.

وأضافت : لا أعرف حقاً ماذا أقول، إنه يهنئ نفسه، بهذه الطريقة، ويثني عليها، ادعاءاته مزعجة حقًا، إنه لديه سجل واضح من انتهاكات حقوق الإنسان.

وردت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بالقول: هناك أدلة واضحة على جرائم ارتكبت في إيران في الثمانينيات، وخاصة في عام 1988، من الغريب أن رئيسي يدعي أنه مدافع عن حقوق الإنسان، بينما هو نفسه أشرف على تلك الأعمال الشنيعة في الثمانينيات.

وكان إبراهيم رئيسي قال، أمس الاثنين، رداً على سؤال حول دوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، إنه كان “مدافعا عن حقوق الإنسان” منذ بداية مسؤوليته، ويجب “الثناء عليه والتصفيق له”.