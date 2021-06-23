شاهد تفاصيلها: #وظائف للسعوديين في منظمات الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين للعمل في منظمات الأمم المتحدة في كل من نيويورك، الولايات المتحدة – نيروبي، كينيا.
وياتي ذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة وحرصاً من الوزارة على اتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية وفق التالي:
مسؤول موارد بشرية (P4): بكالوريوس فأعلى موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة، علوم اجتماعية وخبرة لا تقل عن 7 سنوات.
مقر العمل: الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة (نيويورك).
آخر موعد للتقديم: 2021/7/9.
مسؤول موارد بشرية (P3): بكالوريوس فأعلى موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة، علوم اجتماعية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.
مقر العمل: مكتب منظمة الأمم المتحدة (نيروبي).
آخر موعد للتقديم: 2021/7/4.
مسؤول موارد بشرية (P3): بكالوريوس فأعلى موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة، علوم اجتماعية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.
مقر العمل: الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة (نيويورك).
آخر موعد للتقديم 2021/7/11.
مسؤول إداري (P4): بكالوريوس فأعلى إدارة أعمال، إدارة عامة، مالية، محاسبة، قانون
خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
مقر العمل: الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة (نيويورك).
آخر موعد للتقديم: 2021/7/11.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://jobs.mofa.gov.sa
وبعد الانتهاء من التقديم يرجى تزويد وزارة الخارجية بنسخة من طلب التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية التالي: