شاهد تفاصيلها: #وظائف للسعوديين في منظمات الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين للعمل في منظمات الأمم المتحدة في كل من نيويورك، الولايات المتحدة – نيروبي، كينيا.

وياتي ذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة وحرصاً من الوزارة على اتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية وفق التالي:

مسؤول موارد بشرية (P4): بكالوريوس فأعلى موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة، علوم اجتماعية وخبرة لا تقل عن 7 سنوات.

مقر العمل: الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة (نيويورك).

آخر موعد للتقديم: 2021/7/9.

مسؤول موارد بشرية (P3): بكالوريوس فأعلى موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة، علوم اجتماعية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

مقر العمل: مكتب منظمة الأمم المتحدة (نيروبي).

آخر موعد للتقديم: 2021/7/4.

مسؤول موارد بشرية (P3): بكالوريوس فأعلى موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة، علوم اجتماعية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

مقر العمل: الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة (نيويورك).

آخر موعد للتقديم 2021/7/11.

مسؤول إداري (P4): بكالوريوس فأعلى إدارة أعمال، إدارة عامة، مالية، محاسبة، قانون

خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

مقر العمل: الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة (نيويورك).

آخر موعد للتقديم: 2021/7/11.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://jobs.mofa.gov.sa

وبعد الانتهاء من التقديم يرجى تزويد وزارة الخارجية بنسخة من طلب التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية التالي:

[email protected]