عاجل… ارتفاع أسعار النفط.. و”برنت” يخترق 75 دولار لأول مرة منذ عامين

اخترق سعر خام برنت حاجز 75 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وسط مؤشرات على تضييق سريع في السوق.

وارتفعت العقود الآجلة في لندن فوق هذا المستوى في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع في 4 أسابيع.

في غضون ذلك، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لمتوسط ​​التقديرات في مسح أجرته «بلومبيرغ».

وتضيف التوقعات الصعودية المتزايدة للنفط ضغوطاً على تحالف «أوبك+» بقيادة السعودية وروسيا، الذي يجتمع الأسبوع القادم للنظر في إحياء المزيد من الإنتاج الذي خفضه خلال الوباء.

وارتفع سعر برنت بأكثر من 40% هذا العام، إذ إن الانتعاش القوي من الوباء في الولايات المتحدة والصين وأوروبا يدعم زيادة استهلاك الوقود، رغم أن عودة الفايروس في أجزاء من آسيا تذكير بأن التعافي سيكون غير متساو. وقد يرتفع سعر النفط الخام العالمي إلى 100 دولار للبرميل العام القادم، مع انتعاش الطلب على السفر، وفقاً لـ Bank of America Corp.