بـ”الكوكايين”.. زعيم المافيا التركية يهدد وزير الداخلية

جدد زعيم المافيا التركية سادات بكر، تهديده لوزير الداخلية سليمان صويلو، متوعدًا بالكشف عن مزيد من “جرائمه”.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها، بكر، على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”.

وأوضح بكر في تغريداته أنه سيشرح خلال الأيام المقبلة كيفية بيع الكوكايين في المساكن الفاخرة بمنطقة “أفجيلار” في إسطنبول عن طريق مجموعات معينة تربطها علاقة وثيقة مع الوزير صويلو.

وتابع بكر: “بالطبع، أعضاء تلك المجموعات من بائعي المخدرات قريبة من سليمان صويلو. أنا لا أخبركم بكل هذا حتى تفقدون الأمل. أنا أخبركم بكل هذا كي تتعلموا كيفية التعامل مع هذه الأشياء المخزية عندما تصلون إلى حكم البلاد ذات يوم”.