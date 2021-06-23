بتكوين تصعد بنحو 4.7% لتصل إلى أكثر من 34 ألف دولار

ارتفعت البيتكوين خلال تعاملات الأربعاء، لتتعافى بعد تراجعها أمس دون مستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير، مما أثار مخاوف بأن العملة قد تشهد المزيد من التراجع.

وارتفعت البيتكوين بنسبة 4.5% إلى 34077.45 دولار، في تمام الساعة 09:38 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ماتريكس”، بعدما انخفضت خلال تعاملات أمس إلى 28824 دولارًا.

وفي الوقت نفسه، قفزت الريبل 7.04% عند 62.89 سنت، وارتفعت الإيثريوم 6.6% إلى 2020.55 دولار.

وفقدت البيتكوين أكثر من 50% من قيمتها منذ مستواها المرتفع المسجل في منتصف أبريل عند حوالي 65 ألف دولار، ويذكر أن العملة الافتراضية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية بدأت تداولات العام الحالي قرب مستوى 29 ألف دولار.