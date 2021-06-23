تنبيه من السفارة بنيوزيلندا: حالة كورونا ترفع الطوارئ بمدينة ويلنجتون

نوّه الحساب الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية لدى نيوزيلندا، أنه تمّ رفع حالة الطوارئ بمدينة ويلنجتون للدرجة الثانية ابتداءً من السادسة مساء اليوم الأربعاء.

وطالبت السفارة بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة النيوزيلندية، حيث تم رصد حالة إصابة بفيروس كورونا في المدينة لمواطن أسترالي قادم من سيدني خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو.

كما طالبت المواطنين الذين كانوا قريبين أو موجودين في مكان اكتشاف الإصابة سرعة إبلاغ الجهات المختصة والتوجه لمراكز الفحص والبدء بإجراءات العزل الصحي.

وُضعت عاصمة نيوزيلندا تحت قيود فيروس كورونا بعد أن ثبت أن أحد الزوار الأستراليين مصاب بالفيروس.

وتم إبلاغ مسؤولى الصحة ليل الثلاثاء/الأربعاء بأن رجلاً أسترالياَ أمضى ثلاثة أيام في نيوزيلندا قبل أن تظهر نتيجة الفحص بعد عودته إلى سيدنى.

وأعلن وزير شؤون الاستجابة لكورونا كريس هيبكنز اليوم الأربعاء أن سكان ولينجتون سيواجهون الآن قيوداً بدءاَ من مساء الاربعاء (0600 بتوقيت غرينتش).

وقال هيبكنز إن القيود “ليست إغلاقاً” ولكنها تدابير احترازية “لكسر السلسلة المحتملة لانتقال العدوى”.

وأضاف: “أولاَ وقبل كل شىء نريد ضمان عدم تعرض النيوزيلنديين دون داع لكوفيد – 19”.

وذكرت السلطات الصحية النيوزيلندية أن الرجل الأسترالى الذي زار نيوزيلندا يعمل في منشأة للرعاية الصحية فى بوندي جانكشن.

وسجلت نيوزيلندا إجمالاَ 2367 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 26 حالة وفاة.