سامسونج تكشف النقاب عن هاتفها الذكي Galaxy M32 الجديد

كشفت شركة سامسونج النقاب عن هاتفها الذكي Galaxy M32 الجديد، الذي يمتاز بشاشة Full HD قياس 6.4 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه تم تجهيز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا رباعية في الخلف تتألف من عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وعدسة الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابيكسل مع عدستين بدقة 2 ميجابيكسل لاحتساب معلومات العمق ولقطات الماكرو.

وينبض بداخل الهاتف الجديد المعالج MediaTek Helio G80، مع ذاكرة عشوائية سعة 4/6 جيجابايت و 64/128 جيجابايت ذاكرة داخلية.

ويعتمد الهاتف على بطارية سعة 6000 مللي أمبير ويمكن شحنها حتى 15 وات. وتم تثبيت One UI 3.1، الذي يعتمد على Android 11 الحالي، كنظام للتشغيل.

مواصفات سامسونج Galaxy M32

شاشة Full HD قياس 6.4 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز

كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابيكسل.

كاميرا رباعية في الخلف تتألف من عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وعدسة الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابيكسل مع عدستين بدقة 2 ميجابيكسل لاحتساب معلومات العمق ولقطات الماكرو.

معالج MediaTek Helio G80

ذاكرة عشوائية سعة 4/6 جيجابايت.

64/128 جيجابايت ذاكرة داخلية.

بطارية سعة 6000 مللي أمبير ويمكن شحنها حتى 15 وات.

تثبيت One UI 3.1، الذي يعتمد على Android 11 الحالي، كنظام للتشغيل