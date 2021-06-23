اليوم.. إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك لموسم الحج عام 1442، في تمام الساعة العاشرة مساء، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة من خطوات التسجيل.

وأكد متحدث وزارة الحج والعمرة، أنه سيتم استئناف العمل يوم 15 ذو القعدة عند الساعة الواحدة ظهرًا، لاستكمال المرحلة الثانية، والتي يتم فيها استعراض واستكمال بيانات التسجيل وحجز الباقات حسب رغبات المسجلين.

وذكر أن أعداد المتقدمين تجاوز 540 ألف طلب، مما تنطبق عليهم المعايير والشروط.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد نوهت بأن مدة تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، تنتهي اليوم الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرةعبر موقع «تويتر»: «تنوه وزارة الحج والعمرة بأن التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية ينتهي يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الساعة العاشرة مساءً».