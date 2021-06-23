إحباط هجوم على مبنى وكالة الطاقة الذرية في #إيران

“إحباط محاولة تخريب” استهدفت مبنى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

أعلن حساب إيراني للأخبار العاجلة على تويتر، مرتبط بقناة “برس تي في”، اليوم الأربعاء عن إحباط “محاولة تخريب” استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ولم يصدر تأكيد للخبر من السلطات الإيرانية.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها أنتجت 6.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 بالمئة، في خطوة أثارت الارتباك في المحادثات النووية مع القوى العالمية، تنقل فيها طهران المواد الانشطارية خطوة باتجاه درجة التخصيب 90 في المئة اللازمة لصنع أسلحة نووية.