متحدث «‎#الحج»: المرحلة الثانية تبدأ برسائل تأكيد طلبات المترشحين

‏صرّح المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد، بأنه بعد الانتهاء من مرحلة تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة سيتم البدء في المرحلة الثانية بإرسال رسائل للمترشحين الذين سبق وتقدموا لتأكيد طلبهم وإعادة فتح البوابة لهم لاستكمال الإجراءات.

وبحسب «الإخبارية» قال متحدث وزارة الحج: «بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل سنبدأ في المرحلة الثانية بإرسال رسائل للمشتركين لتأكيد طلبهم وإعادة فتح البوابة لهم لاستكمال إجراءاتهم».

ونوهت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إلى أن مدة تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، تنتهي يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الساعة العاشرة مساءً.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، في تصريحات لقناة «العربية»، أن عدد المسجلين لطلبات الحج من خلال المسار الإلكتروني بلغ 500 ألف طلب من المقيمين داخل المملكة والممثلين من 150 جنسية بالإضافة للمواطنين.

وتابع السعيد -الذي يشغل أيضًا منصب وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين-، أن الإقبال العالي شيء غير مستغرب خاصة وأن الدولة تقدم خدمات مميزة في قطاع الحج والعمرة.

وعن آلية الفرز قال إنها ستكون عبر التأكد من مطابقة المتقدمين للشروط والضوابط الصحية التي سبق الإعلان عنها من الفئات العمرية وحالات التحصين وغيرها.