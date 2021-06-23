قناة السويس و”إيفرجيفن” يتوصلان لاتفاق بشأن التعويض عن واقعة جنوح السفينة

توصلت الإدارة المصرية والجهة المالكة لسفينة “إيفرجيفن” لاتفاق بشأن التعويض عن واقعة جنوح السفينة في قناة السويس وما ترتب عليها من تعطل المجرى الملاحي.

وقال مكتب المحاماة للملاك وجهات التأمين على “إيفرجيفن” “ستان مارين” Stann Marine: “بعد إجراء محادثات مكثفة مع لجنة التفاوض التابعة لهيئة قناة السويس على مدار الأسابيع القليلة الماضية، تم التوصل لاتفاق من حيث المبدأ بين الطرفين”، بحسب وكالة “بلومبيرج”.

وأضاف البيان: “سيضع الجانبان اللمسات الأخيرة على الاتفاق في أقرب وقت ممكن وبعد ذلك سيتم اتخاذ الترتيبات للسماح للسفينة بمغادرة مصر”.

وجنحت السفينة “إيفرجيفن” التي يبلغ طولها 400 متر في قناة السويس في مارس، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في القناة المصرية لستة أيام، قبل إنهاء الأزمة وعودة العمل في المجرى الملاحي بصورة طبيعية.

وطلبت هيئة قناة السويس تعويضاً مالياً بأكثر من 900 مليون دولار في البداية قبل خفض المبلغ بعد ذلك إلى نحو 550 مليون دولار، ولكن لم يتم الإفصاح حتى الآن عن المبلغ المتفق عليه بين الجانبين.