فلكية جدة: عرض سماوي يزين سماء السعودية.. غدا

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الخميس 24 يونيو 2021 وبداية الليل انتظام كوكب الزهرة مع النجمين رأس التوأم المقدم (كاستور) و رأس التوأم المؤخر (بولوكس) ألمع نجوم كوكبة التوأمان في خط مستقيم باتجاه الأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

الانتظام سيحدث بالتزامن مع القمر البدر لهذا الشهر وهو اول بدر في فصل الصيف حيث سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي ويحاكي قوس مساره الظاهري عبر قبة السماء موقع الشمس الظاهري بعد ستة أشهر من الآن، حيث ستكون في أقصى الجنوب في ديسمبر، لذلك سيسلك هذا القمر البدر المسار المنخفض لشمس الشتاء.

أما بالنسبة القاطنين شمال الدائرة القطبية الشمالية، حيث تشرق الشمس 24 ساعة على مدار الساعة في الوقت الحالي ، لن يرصد القمر البدر على الإطلاق وفي الوقت نفسه – في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية – ستعكس رحلة القمر عبر السماء رحلة شمس الانقلاب الصيفي، في حين جنوب الدائرة القطبية الجنوبية ، حيث لا توجد شمس الآن سوف يحاكي القمر البدر شمس منتصف الليل وهذا كله أحد أدلة كروية الأرض.

سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرا طوال الليل ولكن علميا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس وسوف يحدث عند الساعة 09:39 مساءً بتوقيت السعودية (06:39 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة “تيخو” أكثر الفوهات إشعاعا.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.

الصورة المرفقة: انتظام الزهرة مع نجوم التوأمان بالأفق الغربي و القمر البدر بالأفق الشرقي بداية الليل.