الصحة: يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا، طبقا لدراسات علمية دولية.

وأظهرت دراسات إمكانية إعطاء جرعتين مختلفين من لقاحين لكورونا بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

وأكدت الصحة، في بيان، أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له.

وتم حتى الآن إعطاء 16,877,881 جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركز في مختلف مناطق المملكة.