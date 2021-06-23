“انترسيرت الأمريكية” تمنح معهد البحوث “بجامعة سطام” 4 شهادات أيزو

أوصت جهة المنح والاعتماد الأمريكية أنترسيرت (Intercert) بمنح معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أربعة شهادات أيزو في الأنظمة التالية

نظام إدارة الخدمات الاستشارية ISO 20700

نظام إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001

نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301

نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001

وقال رئيس الجامعة أ.د عبدالرحمن بن هلال الطلحي أثناء استلامه للشهادات من عميد المعهد الدكتور مبارك بن عبيد الحربي أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي بذلها فريق العمل بالمعهد لتحقيق هذا الإنجاز النوعي.

مثمناً هذا العطاء المهني للمعهد والذي حتماً يؤدي إلى جودة عالية في مخرجات المشاريع التي يديرها المعهد.

وصرّح عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور مبارك بن عبيد الحربي أن المعهد يركز في منهجيته على الالتزام بالمعايير العالمية للجودة الشاملة وذلك حرصاً على الارتقاء ببرامجه ومنتجاته بكفاءة واقتدار.

وأشار الدكتور الحربي أن المعهد يسعى إلى التحسين المستمر واتباع وتنفيذ المعايير والمواصفات الدولية فيما يخص استدامة الأعمال والسلامة والصحة المهنية وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية، لذلك تحقق منح الأيزو بجدارة.

وأبان أن منهجية العمل بالمعهد أيضاً تهدف إلى إتخاذ حلول استباقية للحد من الأزمات المفاجأة والحفاظ على الوظائف الحيوية واستمرارية تشغيلها في حال الطواري كما حصل في جائحة كورونا.