وكيل الصحة يكشف كيف انتصرت المملكة على «فيروس الكبد ج»

قال الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، إن فيروس الكبد ج لم يعد السبب الرئيس لفشل الكبد في المملكة.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “السبب بعد توفيق الله هو توفير وسائل الكشف و العلاج لجميع المواطنين والمقيمين عبر برنامج وطني يهدف لإزالة هذا الفيروس من المملكة”.

«فيروس الكبد ج» مرض فيروسي يصيب الكبد، ذو بدء تدريجي (insidious). وقد تكون العدوى في بدايتها بدون أي أعراض (في أكثر من 9.% من المرضى) أو تكون العدوى خفيفة. وتتحول العدوى إلى الطور المزمن في نسبة عالية من المرضى (5.%-8.%). ويتطور المرض إلى حدوث التشمع أو السرطان في حوالي نصف الحالات المزمنة.