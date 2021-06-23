الصحة تسمح لمن عمره 50 عاما وأتم 42 يوما من وقت الحصول على جرعة #لقاح_كورونا الأولى أن يأخذ الثانية

أكدت وزارة الصحة أنه يمكن لمن عمره (50) عاماً وأكثر بالتاريخ الهجري وأتم (42) يوماً من وقت الحصول على الجرعة الأولى أن يأخذ الجرعة الثانية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها أن ذلك القرار جاء بناء على دراسات علمية دولية، أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.