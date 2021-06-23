ما هي الوجهات الخمس التي يجب أن تأخذ عائلتك إليها في صيف 2021؟

هل تعبت أنت وعائلتك من رتابة الحياة اليومية ووتيرتها المتسارعة خصوصاً بعد جائحة كورونا ؟ فغالباً ما يحتاج أفراد عائلتك إلى قضاء إجازة تجدّد من نشاطهم وتبعث في نفوسهم الفرح والحيوية. فبعد أن تم رفع قيود كوفيد-19 في بلدان عدّة من العالم، باتت الأحلام المتعلقة بالسفر حقيقية! هيّا إذاً واحجز تذاكر سفر على متن السعودية عبر ويجو من دون أن تنسى طبعاً استخدام ويجو لحجز فنادق كي تتمتع بأروع وقت مع عائلتك!

فإن كنت تتساءل عن تلك الأماكن والمدن المناسبة لأجواء عائلية ممتعة فيها العديد من النشاطات والأمور الترفيهية الرائعة، التي من المؤكد أنها ستظل عالقة في الأذهان والذاكرة، فسنعرض عليك في هذا المقال 5 وجهات عائلية تذهب إليها من دون التفكير ما إذا سيكون الجو ملائماً لأعمارهم وممتعاً لهم أم لا !

أروبا

عامًا بعد عام أثبتت أروبا، في منطقة البحر الكاريبي، أنها المكان المثالي لقضاء إجازة عائلية آمنة وخالية من التعب.

شعبها الودود المرحّب بكم باللغات الإنجليزية والإسبانية والهولندية والبابيامنتو

يسّهل عملية التواصل. ومع وجود مجموعة متنوعة من المنتجعات وأماكن الإقامة الملائمة للأطفال، فقد أصبح الوصول إلى أروبا والإقامة بها واستكشاف الجزيرة الآمنة والسعيدة مع عائلتك أمرًا سهلاً.

تحت أشعة الشمس الذهبية ، يمكنك الاستمتاع بشواطئها ذات الرمال البيضاء والغطس في مياهها الهادئة الصافية أو ممارسة النشاطات المائية الموجودة؛ واكتشاف مزارع الفراشات ومحميات الحيوانات. بالاضافة الى تذوق الأطعمة الأصيلة للمطاعم العائلية.

أورلاندو، فلوريدا(الولايات المتحدة)

هل أنت مستعد لتعيش حلم ديزني الخاص بك؟ أورلاندو هو المكان المناسب. لكن المرح والنشاطات العائلية لا تتوقف عند هذا الحد فقط.

فهنا يجب أن تفكر بخيال أوسع في هذا العالم الرائع؛ إذ يمكنك أن تجد أربعة منتزهات رئيسية، متنزهين مائيين، العديد من ملاعب الغولف، ومجمعا رياضيا ضخما.

يمكنك وأطفالك قضاء وقت مميز مليء بالإثارة والمرح في متنزهات عالم ديزني المختلفة التي تتضمن العديد من الألعاب والمغامرات مثل مملكة السحر، ومتنزه إبكوت، واستوديوهات ديزني هوليوود، ومملكة الحيوانات، كما يمكنكم الاستمتاع في المتنزهات المائية مثل ديزني تايفون لاجون، وشاطئ بليزارد.

والأهم ستتمكن من زيارة Pleasure Island التي تحتوي على عدد كبير من المحلات التجارية، ووسائل الترفيه والعديد من الأنشطة المفتوحة للعامة.

جنوب أفريقيا

هي أفضل وجهة لقضاء العطلات العائلية لأنها ببساطة تحتوي على كل شيء: متعة المدينة والمنتجعات المليئة بالحركة والشواطئ الجميلة ومتنزهات السفاري الخمس الكبيرة.

تعد جنوب إفريقيا موطنًا لمحميات الحياة البرية مثل حديقة كروجر الوطنية. يقدم معظم نزل السفاري برامج تفاعلية للأطفال كاللعب مع الحيوانات والتي بالتأكيد سيتذكرها أطفالك لسنوات طويلة. كما تتوفر برامج لرياضات المغامرة مثل ركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة وركوب الخيل بالإضافة إلى شبكة Wi-Fi المتوفرة على نطاق واسع لإبقاء أبنائك المراهقين على اتصال بأصدقائهم في الوطن.

لن تكتمل إجازة عائلتك في جنوب إفريقيا بدون زيارة كيب تاون لمشاهدة أفضل الأماكن مثل جبل الطاولة Table Mountain وطيور البطريق في Boulders Beach. إذا قمت برحلة برية على طول Garden Route ، فستستكشف منظراً بانورامياً ساحرًا ، تنتشر فيه القرى الجذابة والأنشطة المثيرة مثل مشاهدة الحيتان والقفز بالحبال .

البوسنة والهرسك

إذا كنت تبحث عن وجهة سياحية لقضاء عطلة عائلية مع أطفالك والتمتع بمناظر طبيعية خلابة لا مثيل لها، فإن البوسنة والهرسك هي واحدة من أفضل الوجهات التي سوف ترضي تطلعاتك.

تكاليف السفر الى هذه الدولة الأوروبية منخفضة، مقارنة بما تتمتع به من أماكن سياحية تبهر الزائر وتجذبه ليعود إليها مجدّدا .

وجود العديد من الأنهار والشلالات والينابيع المائية والجبال الشاهقة المحيطة بالمدن هي ما يزيد البوسنة والهرسك شهرة كوجهة سياحية مثالية.

حاولوا أن تكتشفوا البوسنة والهرسك الجديدة، وأنتم تركبون الدراجات الهوائية في الجبال، أو القوارب في أجمل البحيرات، أو تستكشفون القلاع والحصون في المدن البوسنية القديمة.

الغردقة، مصر

تختار الكثير من العائلات السفر الى مصر للاستمتاع بعطلة ساحرة في أجواء دافئة وتنوع جغرافي وتوفر العديد من الأنشطة الترفيهية والوجهات السياحية.

تعتبر مدينة الغردقة في مصر من اجمل المناطق السياحية فهي تمتاز بتنوع معالمها السياحية والتي تشتمل على الآثار والمنتجعات والحدائق والاسواق ومختلف الانشطة السياحية، لذلك تعتبر وجهة مثالية للعطلات العائلية.

سواء كنت ترغب في الذهاب في نزهة قصيرة على طول الشاطئ أو تبحث عن رحلة أطول لمدة ساعة أو ساعتين في الصحراء، فإن جميع منتجعات الغردقة توفر فرصة لتجربة ركوب الجمال. تتجه الرحلات الطويلة عادةً إلى إحدى أماكن سكن البدو غير البعيدة عن المدينة وتوفر فرصة لرؤية المناظر الطبيعية الصحراوية.