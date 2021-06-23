مسؤول بـ”التأمينات”: التقاعد المبكر يستنزف الأموال ونسبة الاستقطاع الحالية غير كافية

قال نادر الوهيبي مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات بشكل كبير، مؤكدا أن مسؤوليات مؤسسة التأمينات توفير مصادر مالية أخرى كافية لدفع المعاشات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن المملكة لديها أقل سن تقاعد في العالم، حيث تصل سن التقاعد إلى 58 سنة، في حين أنها تصل بمعظم دول العالم إلى 60 سنة، وفي الدول المتقدمة إلى 68 سنة، مبينا أن سن التقاعد لم تتغير في المملكة منذ 60 عامًا.

وأشار إلى أن نسبة الـ 9 % التي يدفعها العامل أو حتى عوائد استثمارها لا تكفي لدفع المعاشات، موضحًا أن السبب في ذلك يعود لعوامل ديموغرافية نتيجة لطول عمر المواطن، بالإضافة إلى أن تقاعد المواطن مبكرًا ازداد بصورة كبيرة، منوها إلى أن متوسط سن التقاعد أصبح 48 عامًا.

وأكد أن نسبة المتقاعدين مبكرا من المتقاعدين بنظام التأمينات تصل إلى 30 إلى 35 %، في حين تصل نسبة المتقاعدين عند سن التقاعد إلى 65 إلى 70 %، لافتا إلى أن نسبة الصرف للمتقاعدين مبكرا تصل إلى 70 إلى 80 %، بينما تبلغ نسبة الصرف للمتقاعدين في سن التقاعد 20 إلى 30 %.