بعد خطأ طبي أثناء الولادة .. الصحة تتفاعل مع #الوئام و تنقل مريضة طريف إلى الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع حالة المريضة التي تعرّضت لخطأ طبي في مستشفى محافظة طريف ووجّهت بنقلها إلى الرياض بعد أن قامت الوئام بنشر تفاصيل قصتها .

وأوضح عيادة البناقي، زوج المريضة لـ “الوئام” أنه تم نقلها من منطقة الحدود الشمالية إلى مستشفى الحياة بمدينة الرياض فجر (الأربعاء) عبر الإخلاء الطبي الجوي.

وبيّن البناقي أن حالتها لا تزال غير مستقرة بسبب الخطأ الطبي الذي تعرضت له أثناء عملية ولادتها القيصرية .

وكان زوج المريضة قد كشف لـ “الوئام” قبل عدة أيام عن تقدمه بشكوى رسمية لوزارة الصحة مطالباً فيها بنقل زوجته لمستشفى متقدم قبل أن تحدث لها مضاعفات خطيرة.

و بعدها ردت“صحة الشمالية”،على شكوى المواطن لصحيفة الوئام، حول تعرض زوجته لخطأ طبي تسبب في تدهور حالتها الصحية، عقب إجراء عملية قيصرية لها بمستشفى طريف العام.

وقالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، في تصريح للصحيفة: “إن هناك لجان متخصصة للتحقيق في أي شكوى مواطن أو مقيم أو أي أحداث للمرضى، مؤكدة أن لديها سلسلة من الإجراءات النظامية المعتمدة من وزارة الصحة، والإدارات المعنية لمتابعة مثل هذه الأحداث حتى يتم الإنتهاء والبت فيها، مع جميع الأطراف.

وأكدت أنه يحق لذويهم متابعة تلك الإجراءات حسب مانصت عليه الأنظمة واللوائح المتبعة في ذلك الشأن .

كما تمنت صحة الشمالية للزوجة موفور الصحة والعافية، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمرضى وذويهم.

وكان المواطن عيادة البناقي قد تقدم بشكوى لوزارة الصحة بالنظر في الخطأ الطبي الذي تعرضت له زوجته عندما دخلت مستشفى طريف العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية لإجراء عملية ولادة قيصرية مستعجلة بتاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٢ هـ.

وأكد البناقي لـ “الوئام” : أنه بعد عشرة أيام حصلت التهابات في مكان جرح العملية وخروج فضلات، وعند مراجعة المستشفى اتضح من خلال تشخيص الطبيب المعالج احتمال وجود ثقوب في الأمعاء أثناء العملية.

وأوضح أنه بحسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى طريف العام بتاريخ ٧-١١-١٤٤٢ هـ ، فقد تم تحويل زوجته لمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة عرعر حيث ترقد هناك وهي تحت المتابعة، وننتظر تحويلها إلى أحد مستشفيات العاصمة.

وطالب الزوج في شكواه التي تقدم بها لوزارة الصحة عبر الرقم ٩٣٧ ، بالتحقيق ومحاسبة المتسبب في تدهور حالة زوجته.