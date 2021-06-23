مشاهد توثق لحظة مقتل جميع عناصر ميليشيا الحوثي بمأرب

وثق المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد مصورة التقطتها كاميرا تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في إحدى جبهات مأرب.

وكشفت المشاهد من كاميرا الميليشيات، التي وقعت بيد الجيش الوطني، لحظة توثيق مصرع جميع عناصر الميليشيات، غرب المحافظة.

يأتي هذا في الوقت الذي تتكبد فيه ميليشيا الحوثي، خسائر بشرية ومادية فادحة في جبهات مأرب، حيث تدفع بالآلاف من عناصرها منذ أشهر في محاولة لتحقيق أي تقدم ميداني.

من جهته أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي لا تبدي أي اكتراث بفاتورة خسائرها البشرية الفادحة التي تدفعها مع كل تصعيد في مأرب، طالما وهي قادرة على حشد المزيد من أبناء القبائل وتجنيد الأطفال.

وأضاف أن المدعو حسن ايرلو (الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء) وخبراء إيران وحزب الله وقياداتها يديرون المعارك من غرف عمليات في العاصمة المختطفة صنعاء.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تسوق من جديد الآلاف من عناصرها والمغرر بهم من أبناء القبائل والأطفال المجندين من مخرجات ما يسمى “المراكز الصيفية” وعتادها الثقيل والمتوسط المنهوب من معسكرات الدولة، لهجمات انتحارية ومحارق مفتوحة في مختلف جبهات محافظة مأرب.