“سباق مع الفن” ..مسابقة في الفن التشكيلي السعودي من خلال الفورمولا1 .. تعرف على الشروط و الجوائز

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق مسابقة فنية بعنوان “سباق مع الفن” وتقدم المسابقة الفن التشكيلي السعودي إلى العالم من خلال سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1.

وقالت الوزارة في بيان لها: “الرياضة قادرة على تغيير العالم، وإلهام الشعوب والمجتمعات، لذا واستجابةً للتحديات العديدة والظروف الصعبة التي واجهها العالم في الآونة الأخيرة ،أعلنت الفورملا 1 عن مبادرة للاحتفاء بكل من وقف في خطوط الدفاع ضد جائحة كوفيد-19، وتحت مفهوم الوحدة والتنوع الثقافي بعنوان ‘ We Race As one’.

وكجزء من المبادرة وانطلاقاً من حرص وزارة الثقافة على اكتشاف ودعم المواهب المحلية تنطلق مسابقة سباق مع الفن بالتعاون مع وزارة الرياضة والتي تدعو الفنانين التشكيليين الهواة والمحترفين للمشاركة في تصميم رسومات فنية تعكس ثقافة المملكة الفريدة حيث سيتم تنفيذ العمل الفني الفائز في المنطقة الخارجية المحيطة بحلبة جائزة السعودية الكبرى في جدة لعام 2021

و أعلنت الوزارة عن أهداف المسابقة وهي : “تشجيع وإبراز الفنانين السعوديين المحترفين والهواة، وتعزيز مكانة الفنانين المشاركين في المحافل العالمية وتعزيز التكامل بين الثقافة و الرياضة عن طريق التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الرياضة في هذه المسابقة مما يصب في مصلحة المواطن السعودي

و أوضحت المسابقة مواصفات العمل الفني وهي كالتالي:

“أن يتفاعل العمل مع مفاهيم الحركة والسرعة في التصميم ويعكس الثقافة الفريدة والثرية للمملكة العربية السعودية وعمق تاريخها وتقاليد الضيافة التي تسلط الضوء على دور المملكة كمستضيف لجائزة السعودية الكبرى في جدة لعام 2021.

و سيكون الحد الأدنى للأعمال المقدمة هو 29.7*42 سم فأكبر.

– يتم تصدير العمل الفني بصيغة رقمية أو تحويل الرسم الورقي إلى صيغة رقمية، وأي أعمال ورقية أصغر.

– حجماً من المقاسات المحددة لن يتم قبولها.

سيتم تنفيذ العمل الفني الفائز في المسارات المحيطة بالحلبة من قبل فريق فورمولا 1 ® متخصص بما يتوافق مع اللوائح الرياضية ومتطلبات السلامة وباستخدام تقنيات ودهانات معتمدة. يسعى الفريق المتخصص لتنفيذ العمل بنفس الألوان التي تم اختيارها من قبل الفنان ، مع ملاحظة ما يلي:

قد تكون التعديلات ضرورية للتوافق مع أفضل ممارسات السباق ومتطلبات السلامة.

قد تكون التعديلات ضرورية للتوافق مع أفضل ممارسات السباق ومتطلبات السلامة.

يجب أن يتكون العمل الفني الفائز في المنطقة الخارجية المحيطة بالحلبة على خطوط هندسية بسيطة، كما أنه من الضروري تجنب الكلمات المعقدة، والأشكال التمثيلية والهندسية المعقدة.

يجب أن يتكون العمل الفني الفائز في المنطقة الخارجية المحيطة بالحلبة على خطوط هندسية بسيطة، كما أنه من الضروري تجنب الكلمات المعقدة، والأشكال التمثيلية والهندسية المعقدة.

سيكون العمل الفني الفائز في المنطقة الخارجية المحيطة بالحلبة من عمل فنان واحد وهو صاحب المركز الأول وسيتم تطبيقه على 4 مناطق متدرجة فردية ، كل منها بحد أقصى 16000-24000 كيلو مربع.

سيكون العمل الفني الفائز في المنطقة الخارجية المحيطة بالحلبة من عمل فنان واحد وهو صاحب المركز الأول وسيتم تطبيقه على 4 مناطق متدرجة فردية ، كل منها بحد أقصى 16000-24000 كيلو مربع.

و أعلنت الوزارة عن جوائز المسابقة و هي كالتالي

المركز الأول 50,000 ريال سعودي

وسيتم تنفيذ عمله الفني في مناطق محددة في حلبة جائزة السعودية الكبرى في جدة بتاريخ ديسمبر 2021

المركز الثاني

25,000 ريال سعودي وسيتم عرض عمله الفني في منصات فورمولا 1 ® العامة خلال الفعالية في جدة بتاريخ ديسمبر 2021

المركز الثالث 10,000 ريال سعودي وسيتم عرض عمله الفني في منصات فورمولا 1 ® العامة خلال الفعالية في