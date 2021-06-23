عاجل .. بلومبيرج: المملكة تخطط لبناء مطار ضخم جديد في الرياض

تدرس المملكة بناء مطار جديد في الرياض، لاستهداف الزيادة في السياحة الخارجية.

وأفادت وكالة بلومبيرج بأن صندوق الثروة السيادية يدرس بناء مطار جديد في العاصمة الرياض، وفقًا لمصادرها وسوف يكون بمثابة قاعدة لشركة طيران جديدة يتطلع صندوق الثروة السيادية للمملكة إلى إطلاقها حيث يستهدف زيادة كبيرة. في وصول السياح.

وقال الصندوق الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام إنه يخطط للاستثمار في الطيران للمساعدة في جذب الازدهار السياحي الذي وضع تصوره ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت بلومبيرج أن شركة الطيران الجديدة ، التي تم الإعلان عنها محليًا في وقت سابق من هذا العام ، ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال ، بينما ستركز شركة الطيران الوطنية الحالية على السياحة الدينية من قاعدتها في جدة.

و أكدت بلومبيرج أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس فكرة استثمار المليارات في مطار دولي جديد في الرياض، و لم يتم تحديد حجم المنشأة والجدول الزمني لبنائها .