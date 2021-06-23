من خلال الصلح في دعوى جماعية لـ28 عاملا.. التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لمكتب العمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض هذا الأسبوع من إنهاء دعوى جماعية بالصلح مكونة من 28 عاملًا في احدى شركات المقاولات وإعادة جزء منهم للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وكان مجموع المبالغ المستردة 850,000 ألف ريال.

الجديز بالذكر أن إدارة التسوية الودية بمكاتب العمل تعنى بالخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها تقريب وجهات النظر والوساطة للوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق الطرفين من خلال المصلحين الذين تم تدريبهم بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء ومدراء الإدارات الذين تم دعمهم بالصلاحيات والأدوات للقياس وضمان جودة جلسات التسوية الودية.