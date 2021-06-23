تعليم الخرج يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج ” نشاطي ” خلال الإجازة الصيفية

دعت إدارة تعليم الخرج الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج « نشاطي » في صيف ١٤٤٢هـ والذي اطلقته وزارة التعليم في عدد من البرامج والمسابقات الصيفية بالاستفادة من خيارات التعليم عن بعد حرصاً من الوزارة على تنفيذ برامج نوعية لشغل أوقات الطلاب والطالبات وأسرهم بما يعزز المكتسبات الوطنية والتربوية المتحققة في الأنشطة الطلابية .

وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنين) رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي أن تنظيم المسابقة يأتي بهدف تقديم أنشطة ممنهجة ومتنوعة للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف بما يضمن الاستفادة من وقت الطلاب والطالبات وصقل مواهبهم وتجاربهم بقالب ترفيهي تنافسي، إلى جانب استثمار قدراتهم ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية.

ولفت إلى أن البرنامج يحظى باهتمام وزارة التعليم وبإشراف مباشر من الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة ومتابعة من مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ، مشيرًا إلى أن تم تشكيل فريق عمل من الأقسام والجهات ذات العلاقة لتنفيذ البرنامج.

وبيّن الزايدي أن برنامج « نشاطي » في صيف ١٤٤٢هـ يمتد قرابة الشهرين في ثمانية برامج متنوعة تستهدف الطلاب والطالبات ؛

وعلى مرحلتين المرحلة الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمرحلة الثانية مركزية بجهاز وزارة التعليم ؛ ويشمل مشروع “بيئتنا الخضراء” الذي يسهم في تحقيق مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- “السعودية الخضراء”، بالإضافة إلى مشروع “الباب” لتعزيز التنافس في المهارات الإنتاجية وتقديم الطلاب والطالبات أفكاراً جديدة تفتح لهم الفرص الاستثمارية في سوق العمل.

ويحتوي البرنامج على مسابقة “دليلة” الطلابية ذات الأهداف السياحية والاجتماعية التي تسهم في تفاعل الطلاب والطالبات مع البيئة والارتباط بالهوية الوطنية، من خلال تقديم مواد تعريفية عن المعالم السياحية والتاريخية والأثرية في المناطق والمحافظات، إلى جانب تنفيذ النشاط الكشفي “هواية وشارة” لإعداد وتأهيل الطلبة الكشافين لاجتياز متطلبات شارات الهوايات الكشفية المختارة .

ويضم البرنامج مسابقة “مُحصّن” للمشاركة في تقديم مواد علمية وتوعوية تسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية أخذ لقاح كورونا، إضافة إلى إقامة مسابقات شعبية وأنشطة بدنية مشوقة ينفذها المعلمون للطلبة في الأماكن العامة تحت عنوان “ساحة حارتنا”، بما يتوافق مع التنظيمات والإجراءات النظامية والاحترازية لتطبيقها بشكل آمن.

ويندرج في برنامج “نشاطي” تقديم مسابقة ثقافية لطلبة المرحلة الثانوية بمسمى “شبابيك” تهتم بإثراء الجوانب المعرفية الشعبية، من خلال البحث عن الأمثال العربية الأصيلة، إلى جانب مسابقة “تخيّل” الهادفة لتنمية مهارات الرسم والتلوين، وتعزيز الخيال، والتشجيع على الكتابة الفنية باللغة العربية الفصحى.