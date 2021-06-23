البرتغال تتعادل مع #فرنسا في ليلة تاريخية لرونالدو

قاد المهاجم كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال حامل اللقب إلى التعادل مع وصيفه الفرنسي 2-2 الأربعاء على ملعب “بوشكاش ارينا” في بودابست في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ومرافقته إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس أوروبا.

وعلى ملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست، بادر رونالدو بالتسجيل لمصلحة البرتغال في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، لكن كريم بنزيمة أدرك التعادل لفرنسا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أيضا.

وأضاف بنزيمة الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 47، غير أن رونالدو أحرز هدف التعادل للبرتغال في الدقيقة 60 من ركلة جزاء أيضا، ليرفع رصيده التهديفي مع منتخب البرتغال إلى 109 أهداف، ويعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم.

وعزز رونالدو رقمه القياسي في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفا، كما أنه هداف هذه النسخة برصيد خمسة أهداف حتى الآن.