السجن لبريطاني أشاد بهجمات مساجد نيوزيلندا

حكم القضاء البريطاني امس الأربعاء بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة على رجل نشر مقاطع فيديو متطرفة عبر الإنترنت إحداها تشيد بالهجمات على مساجد في كرايستشرش في نيوزيلندا.

وكان مايكل ناغنت الذي أقر بالذنب، يدير عدة منتديات دردشة على تطبيق المراسلة تلغرام مستخدما هويات مختلفة للتعبير عن “كراهيته” للأقليات العرقية وفقاً لمحكمة كينغستون قرب لندن.

في 15 مارس 2020 في الذكرى الأولى لهجمات كرايستشرش التي خلفت 51 قتيلاً وعشرات الجرحى، نشر مقطع فيديو أشاد بها.

كما نشر نسخة عن بيان منفذ هذه الهجمات برينتون تارانت الأسترالي المؤمن بتفوق البيض. وقال المدعى عليه: “أنا أتفهم لماذا فعل تارانت ما فعله”.

واعتقل مايكل ناغنت في أغسطس 2020 وكان قد نشر أيضاً محتوى لتصنيع أسلحة ومتفجرات وأرسله دون علمه لشرطيين في مهمة سرية كانوا يحققون في ملفه.

وقال القاضي بيتر لودر لدى إعلان الحكم إنه “شجع عمداً إرهاب اليمين المتطرف من خلال إدارته لمجموعات تؤمن بالعنصرية والعنف ومعاداة السامية والنازية الجديدة”.