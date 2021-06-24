بدء تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر.. اليوم

أعلنت وزارة الصحة، إنطلاق برنامج اعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا حيث سيبدأ البرنامج بتغطية الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى، وذلك إعتباراً من اليوم الخميس الموافق 14 ذو القعدة 1442 هـ، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

وقالت الوزارة إنه ‏يمكن لمن عمره (50) عاماً وأكثر بالتاريخ الهجري وأتم (42) يوماً من وقت الحصول على الجرعة الأولى أن يأخذ الجرعة الثانية.

وأوضحت أن تغطية برنامج التحصين 70 % من السكان البالغين في المملكة، حيث تجاوز عدد الجرعات المعطاة 16.8 % مليون جرعة تم تقديمها في أكثر من 587 مركز لقاحات شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة.

وأكدت الصحة أن برنامج إعطاء الجرعة الثانية سيغطي الفئات العمرية الاخرى وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع وتوفر اللقاحات، حيث تسعى الصحة لتوفير التغطية لأكبر شريحة ممكنة من السكان خلال الفترة القليلة القادمة.