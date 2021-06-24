المرور: ضبط سائق مركبة متهورًا على طريق الأمير ماجد بـ ‎#جدة

أعلن المرور السعودي، عن ضبط قائد مركبة بجدة قاد بشكل متهور على طريق الأمير ماجد، وإحالته للهيئة المرورية.
وذكر المرور –عبر تويتر- تفاعلًا مع بلاغ مواطن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».
وقال المواطن في بلاغه، إن قائد المركبة كان يقود بتهور على طريق الأمير ماجد باتجاه الشمال في جدة، قبل تقاطع التحلية.
السلام عليكم. اليوم عند الساعة ٠٥:٤٢ مساء على طريق الامير ماجد باتجاه الشمال في جدة (قبل تقاطع التحلية) كان سائق السيارة الشيفروليه البيضاء (احتفظ برقم اللوحة) في الفيديو المصور بالداش كام يقود بطريقة متهورة جدا. اتمنى القبض عليه حفاظا على امن المجتمع.@Dashcamksa1 pic.twitter.com/QR5PlczQzj
— Abdullah Y. (@ayaa1977) June 23, 2021