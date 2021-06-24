المرور: ضبط سائق مركبة متهورًا على طريق الأمير ماجد بـ ‎#جدة

أعلن المرور السعودي، عن ضبط قائد مركبة بجدة قاد بشكل متهور على طريق الأمير ماجد، وإحالته للهيئة المرورية.

وذكر المرور –عبر تويتر- تفاعلًا مع بلاغ مواطن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه، إن قائد المركبة كان يقود بتهور على طريق الأمير ماجد باتجاه الشمال في جدة، قبل تقاطع التحلية.