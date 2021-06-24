السفير الأمريكي سيعود إلى موسكو خلال أيام

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرخي ريابكوف أن السفير الأمريكي جون ساليفان سيعود إلى موسكو في غضون أيام، وفقا لقناة “روسيا اليوم”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت في وقت سابق أن السفير سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع.

ويذكر أن الاتفاق على عودة السفيرين تم التوصل إليه خلال القمة التي جمعت الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف يوم 16 يونيو الجاري.

وكان السفيران الروسي في واشنطن والأمريكي في موسكو عادا إلى بلديهما في أبريل الماضي على خلفية الأزمة في العلاقات بين البلدين، التي شهدت تصعيداً آخر بعد تصريحات صحفية لبايدن وصف فيها نظيره الروسي بـ”القاتل”.

وعاد السفير الروسي أناتولي أنطونوف إلى واشنطن في 20 يونيو.