أصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل.. المنشأة الايرانية التي استهدفت بقائمة الأهداف الإسرائيلية

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أمس الأربعاء أن مصنع أجهزة الطرد المركزي غربي طهران الذي تمت مهاجمته الثلاثاء كان على قائمة بنك الأهداف الإسرائيلية التي تم عرضها أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية العام الماضي.

قال مصدر إيراني للصحيفة أنه “على ما يبدو حلقت الطائرات المسيرة وهي من طراز كوادكوبتر ذات المراوح الأربعة من داخل إيران، بالقرب من مبنى المصنع، واستهدفت المبنى”، وفقاً لما نقله موقع “i24″ الإخباري.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمريكي أن اللائحة تضمنت أيضاً مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز واغتيال رئيس البرنامج النووي محسن فخري زادة” وقال المصدر إن “الهجمات ضد البرنامج النووي نفذت بمباركة ودعم إدارة ترامب”.

وكان وسائل الإعلام الإيرانية أفادت أن المبنى تابع لشركة محلية لانتاج أجهزة الطرد المركزي، وبحسب التقارير يدور الحديث عن مصنع تابع لشركة TESA, والوحيد الذي يقوم بانتاج أجهزة طرد مركزي في البلاد وهو موجود في ظل عقوبات أمريكية.

وأفيد أن هدف الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرة مسيرة كان مبنى للوكالة الإيرانية النووية، يقع في مدينة كرج غربي طهران. وأفاد التلفزيون الإيراني أنه تم احباط الهجوم وأنه لم يتسبب بأية إصابات أو أضرار مادية.