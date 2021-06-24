تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات.. والعائلة تصدر بيانا

أعلنت أسرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات تعرض زوجته جيهان لأزمة صحية شديدة دخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى في مصر.

وقال عضو مجلس الشيوخ، ونجل شقيق الرئيس الراحل، عفت السادات، إن جيهان السادات تمكث حالياً بأحد المراكز الطبية الكبرى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، فيما منع الأطباء عنها الزيارة، مضيفاً أنها كانت برحلة علاجية في الولايات المتحدة وعقب عودتها تعرضت لأزمة جديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

من جانبه، أصدر نجل شقيق الرئيس الأسبق وعضو مجلس النواب السابق، محمد أنور عصمت السادات، بياناً دعا فيه بالشفاء لجيهان.

وقال إنها كانت سيدة أولى بكل معنى الكلمة، واستطاعت أن تفي بواجباتها الأسرية وتقوم بدورها الاجتماعي والإنساني كزوجة رئيس.