فريق طبي بـ”ولادة مكة” ينجح في إزالة “مشبك” من مريء طفلة

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من إنقاذ طفلة بعمر 8 أشهر، بإزالة مشبك مفتوح عن طريق المناظير دون إجراء إي تدخل جراحي.

وقاد العملية الدكتور علي الشمراني، ودكتور التخدير أنس بركات.

وأوضح “الشمراني”، أن مثل هذه الحالات تعد نادرة، وذلك لصغر عمر الطفلة وتعتبر هذه الطفلة الأولى التي يستخرج منها هذا الجسم الغريب “المشبك” على مستوى المنطقة بعمر لم يتجاوز 8 أشهر من الجزء العلوي بالمريء، كما نوه بالتعاون البناء بين الأقسام المختلفة ومنها الأشعة والتخدير في علاج المرضى.

وعبر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي، عن شكره لجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين في قسم المناظير وقسم التخدير على ما بذلوه من جهود أثناء تشخيص الحالة وحتى نهايتها والمشاركة في إزالة “المشبك” بكل احتراف ودقة.

ونوه “المالكي” بضرورة حرص الأسر من هذه الأجسام المعدنية للحفاظ على سلامة أطفالهم.